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31 мая, 00:43

Johnson & Johnson пообещала обеспечить россиян линзами Acuvue

Johnson & Johnson: Поставки линз Acuvue в Россию продолжаются

Американская компания Johnson & Johnson продолжает поставки в Россию линз Acuvue. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе компании.

"Компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue", — рассказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что для них основополагающее значение имеет доступ потребителей к продукции для здоровья, а приоритетом остаётся обеспечение продукцией клиентов и пациентов по всему миру.

Минпромторг включит контактные линзы в параллельный импорт, если будет нужно

Минпромторг включит контактные линзы в параллельный импорт, если будет нужно

Ранее Лайф писал, что компания Johnson & Johnson подтвердила приостановку поставок контактных линз в Россию. Власти же заверили, что дефицита контактных линз в России нет.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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