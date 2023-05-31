Johnson & Johnson пообещала обеспечить россиян линзами Acuvue
Johnson & Johnson: Поставки линз Acuvue в Россию продолжаются
Американская компания Johnson & Johnson продолжает поставки в Россию линз Acuvue. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе компании.
"Компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue", — рассказали в пресс-службе.
В компании подчеркнули, что для них основополагающее значение имеет доступ потребителей к продукции для здоровья, а приоритетом остаётся обеспечение продукцией клиентов и пациентов по всему миру.
Ранее Лайф писал, что компания Johnson & Johnson подтвердила приостановку поставок контактных линз в Россию. Власти же заверили, что дефицита контактных линз в России нет.
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