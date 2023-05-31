Johnson & Johnson пообещала обеспечить россиян линзами Acuvue

Американская компания Johnson & Johnson продолжает поставки в Россию линз Acuvue. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что для них основополагающее значение имеет доступ потребителей к продукции для здоровья, а приоритетом остаётся обеспечение продукцией клиентов и пациентов по всему миру.