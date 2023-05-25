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25 мая, 09:24

Johnson & Johnson подтвердила, что приостановит поставку контактных линз в Россию

"Протек": Johnson & Johnson сообщила о приостановке поставок контактных линз

Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) приостановит поставки контактных линз в Россию. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил генеральный директор фармкомпании "Протек" Дмитрий Погребинский.

"Компания Johnson & Johnson предупредила партнёров о приостановке импорта контактных линз", — сказал он.

По словам Погребинского, сейчас на российском рынке представлено достаточно импортных линз, поэтому нет риска возникновения дефектуры.

ФАС предлагает распространить режим параллельного импорта на все товары

ФАС предлагает распространить режим параллельного импорта на все товары

Напомним, что американские власти в рамках санкционного давления ограничили экспорт в Россию товаров, в числе которых оказались и контактные линзы. Минпромторг заявил, что включит их в параллельный импорт, если будет нужно.

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Freepik / freepik

Светлана Оперук
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