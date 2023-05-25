Johnson & Johnson подтвердила, что приостановит поставку контактных линз в Россию
"Протек": Johnson & Johnson сообщила о приостановке поставок контактных линз
Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) приостановит поставки контактных линз в Россию. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил генеральный директор фармкомпании "Протек" Дмитрий Погребинский.
"Компания Johnson & Johnson предупредила партнёров о приостановке импорта контактных линз", — сказал он.
По словам Погребинского, сейчас на российском рынке представлено достаточно импортных линз, поэтому нет риска возникновения дефектуры.
Напомним, что американские власти в рамках санкционного давления ограничили экспорт в Россию товаров, в числе которых оказались и контактные линзы. Минпромторг заявил, что включит их в параллельный импорт, если будет нужно.
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