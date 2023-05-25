Johnson & Johnson подтвердила, что приостановит поставку контактных линз в Россию

Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) приостановит поставки контактных линз в Россию. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил генеральный директор фармкомпании "Протек" Дмитрий Погребинский.

"Компания Johnson & Johnson предупредила партнёров о приостановке импорта контактных линз", — сказал он.