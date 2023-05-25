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25 мая, 16:53

Власти заверили, что дефицита контактных линз в России нет

Росздравнадзор не зафиксировал дефицита контактных линз в России

В России не зафиксировано признаков дефицита контактных линз. Об этом заявили в Росздравнадзоре, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

"Признака дефицита медицинского изделия "Контактные линзы" в Российской Федерации не зафиксировано", — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Производитель "Арарата" прокомментировал сообщения о прекращении поставок в Россию

Производитель "Арарата" прокомментировал сообщения о прекращении поставок в Россию

Ранее Лайф писал о том, что американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) приостановит поставки контактных линз в Россию. В Минпромторге до этого сообщали: в случае прекращения импорта зарубежных контактных линз в Россию поставки ушедших брендов могут попасть в список параллельного импорта.

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Unsplash

Илья Суриков
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