Власти заверили, что дефицита контактных линз в России нет

В России не зафиксировано признаков дефицита контактных линз. Об этом заявили в Росздравнадзоре, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

Ранее Лайф писал о том, что американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) приостановит поставки контактных линз в Россию. В Минпромторге до этого сообщали: в случае прекращения импорта зарубежных контактных линз в Россию поставки ушедших брендов могут попасть в список параллельного импорта.