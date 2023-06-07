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7 июня, 11:09

Россиянка попыталась вывезти в Турцию золотые слитки и бриллианты

Три золотых слитка и два бриллианта нашли в чемодане россиянки под Ставрополем

В Минеральных Водах таможенники задержали женщину, которая попыталась в чемодане вывезти из страны три золотых слитка и два бриллианта на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Об этом Лайфу сообщили в Федеральной таможенной службе.

  • Золотые слитки и бриллианты, обнаруженные у россиянки в Минеральных Водах. Фото © LIFE
    Золотые слитки и бриллианты, обнаруженные у россиянки в Минеральных Водах. Фото © LIFE
  • Золотой слиток, обнаруженный у россиянки в Минеральных Водах. Фото © LIFE
    Золотой слиток, обнаруженный у россиянки в Минеральных Водах. Фото © LIFE
  • Золотые слитки и бриллианты, обнаруженные у россиянки в Минеральных Водах. Фото © LIFE
    Золотые слитки и бриллианты, обнаруженные у россиянки в Минеральных Водах. Фото © LIFE

Золотые слитки и бриллианты, обнаруженные у россиянки в Минеральных Водах. Фото © LIFE

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Россиянка должна была вылететь рейсом Грозный – Стамбул. Она пыталась пронести драгоценности через "зелёный" коридор и таким образом отклониться от таможенных платежей. Инспекторы обнаружили в её багаже слитки, спрятанные в шоколадках. В куртке россиянка спрятала бриллианты. Они были упакованы в бумажные платочки и завёрнуты в фольгу в полимерных футлярах.

Согласно результатам экспертизы, слитки выполнены из золота 999 пробы, их вес составляет 150 граммов. Драгоценные камни весом два карата оказались огранёнными бриллиантами, они сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегических важных товаров. Ей грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

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Светлана Оперук
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