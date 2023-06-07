Россиянка попыталась вывезти в Турцию золотые слитки и бриллианты

В Минеральных Водах таможенники задержали женщину, которая попыталась в чемодане вывезти из страны три золотых слитка и два бриллианта на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Об этом Лайфу сообщили в Федеральной таможенной службе.







Россиянка должна была вылететь рейсом Грозный – Стамбул. Она пыталась пронести драгоценности через "зелёный" коридор и таким образом отклониться от таможенных платежей. Инспекторы обнаружили в её багаже слитки, спрятанные в шоколадках. В куртке россиянка спрятала бриллианты. Они были упакованы в бумажные платочки и завёрнуты в фольгу в полимерных футлярах.

Согласно результатам экспертизы, слитки выполнены из золота 999 пробы, их вес составляет 150 граммов. Драгоценные камни весом два карата оказались огранёнными бриллиантами, они сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегических важных товаров. Ей грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.