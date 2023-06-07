Стал известен новый клуб Месси, и это не "Барселона"

Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси продолжит карьеру в США, где будет играть за "Интер Майами". Об этом сообщил журналист TNT Sports Эрнан Кастильо, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

"Месси выбрал "Интер Майами". Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения", — написал он в "Твиттере".