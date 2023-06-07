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7 июня, 11:00

Стал известен новый клуб Месси, и это не "Барселона"

Журналист TNT Sports Кастильо: Месси будет выступать за "Интер Майами"

Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси продолжит карьеру в США, где будет играть за "Интер Майами". Об этом сообщил журналист TNT Sports Эрнан Кастильо, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

"Месси выбрал "Интер Майами". Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения", — написал он в "Твиттере".

Месси досрочно покинул церемонию награждения ПСЖ

Месси досрочно покинул церемонию награждения ПСЖ

Напомним, на минувшей неделе ПСЖ официально объявил об уходе Месси. Директор французского клуба Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил 35-летнего нападающего за два отыгранных сезона. После этого СМИ писали, что Месси может вернуться в "Барселону" или перебраться в Саудовскую Аравию, где местный "Аль-Хиляль" готов платить ему €1,2 миллиарда.

Обложка ©

ТАСС / AP / Michel Euler

Наталья Исакова
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