Стал известен новый клуб Месси, и это не "Барселона"
Журналист TNT Sports Кастильо: Месси будет выступать за "Интер Майами"
Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси продолжит карьеру в США, где будет играть за "Интер Майами". Об этом сообщил журналист TNT Sports Эрнан Кастильо, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.
"Месси выбрал "Интер Майами". Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения", — написал он в "Твиттере".
Напомним, на минувшей неделе ПСЖ официально объявил об уходе Месси. Директор французского клуба Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил 35-летнего нападающего за два отыгранных сезона. После этого СМИ писали, что Месси может вернуться в "Барселону" или перебраться в Саудовскую Аравию, где местный "Аль-Хиляль" готов платить ему €1,2 миллиарда.
ТАСС / AP / Michel Euler