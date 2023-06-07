Врач объяснил, как распознать остеопата-шарлатана

Если остеопат отказывается подтвердить своё профессиональное образование и провести нормальную диагностику, то его услугами лучше не пользоваться. Об этом в беседе с Лайфом сказал врач-остеопат Андрей Леоненко.

Врач-остеопат Андрей Леоненко. Фото предоставлено Лайфу

"Для того чтобы стать врачом-остеопатом, мало иметь профильное высшее медицинское образование, то есть окончить медицинский институт или медицинскую академию. Надо ещё окончить школу остеопатии, в которой учатся четыре-пять лет. По сути, это второе высшее образование", — отметил он.

Врач добавил, что такие школы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, ряде других РФ и в других странах. Лучше интересоваться, где именно учился специалист. Если он не имеет образования по специальности "остеопатия", но при этом является врачом или фельдшером, то лучше отказаться от его услуг. Также профессиональный врач должен быть зарегистрирован в Едином национальном регистре остеопатов (ЕНРО).

Настоящий эксперт должен внятно рассказать о причинах плохого самочувствия пациента. Если он не может провести диагностику, то это повод задуматься о его профессионализме. Насторожить также должны любые обещания решить проблему за один сеанс. Плохим признаком является и попытка лечить при наличии более серьёзных заболеваний.

"Если проблемы со здоровьем являются следствием хронических заболеваний, то квалифицированный остеопат сразу об этом сообщит и не будет браться за лечение без сопутствующего устранения симптомов заболеваний", — добавил врач.

Леоненко посоветовал искать хорошего остеопата по рекомендациям знакомых, а также внимательно изучать отзывы в интернете. После этого уже на личной встрече необходимо убедиться в квалификации специалиста.