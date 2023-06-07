Раскрыты суточные потери украинской армии на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили до 60 украинских солдат и офицеров на Херсонском направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника он перечислил артсистему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу "Мста-Б", пять бронемашин и два пикапа.