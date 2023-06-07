Раскрыты суточные потери украинской армии на Херсонском направлении
Конашенков сообщил об уничтожении 60 украинских военных на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили до 60 украинских солдат и офицеров на Херсонском направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Среди других потерь противника он перечислил артсистему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу "Мста-Б", пять бронемашин и два пикапа.
Ранее Лайф писал о том, что Сергей Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении. За три дня украинские войска лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники.
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