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Регион
Опубликовано 7 июня 2023, 11:14
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Раскрыты суточные потери украинской армии на Херсонском направлении

Конашенков сообщил об уничтожении 60 украинских военных на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили до 60 украинских солдат и офицеров на Херсонском направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника он перечислил артсистему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу "Мста-Б", пять бронемашин и два пикапа.

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Ранее Лайф писал о том, что Сергей Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении. За три дня украинские войска лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники.

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Getty Images / Vincenzo Circosta

Марина Калегина
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