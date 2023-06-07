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7 июня, 11:19

Путин поблагодарил главу "Ростелекома" за поддержку участвующих в СВО работников

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским, во время которой глава государства выразил благодарность за то, как компания поддерживает своих работников, участвующих в специальной военной операции.

В ходе беседы Осеевский рассказал, что "Ростелеком" сохранил за такими сотрудниками среднюю заработную плату, обеспечил их всем необходимым, назначил выплаты в случае ранения или гибели. Кроме того, есть меры помощи для работающих в компании женщин, чьи мужья участвуют в спецоперации.

"Хорошо. За это особое спасибо", — сказал Путин.

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Ранее Лайф писал, что Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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