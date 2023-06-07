За сутки сбиты ещё два украинских истребителя

За сутки российские силы ПВО сбили украинские истребители Су-27 и МиГ-29 в Запорожской области и ДНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29", — указал он.

По его словам, также перехвачено 24 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Кроме того, уничтожено 22 беспилотника ВСУ рядом с населёнными пунктами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.