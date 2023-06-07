Регион

Уведомления отключены

7 июня, 11:39

За сутки сбиты ещё два украинских истребителя

Минобороны: Российские силы ПВО за сутки сбили два украинских истребителя

За сутки российские силы ПВО сбили украинские истребители Су-27 и МиГ-29 в Запорожской области и ДНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29", — указал он.

По его словам, также перехвачено 24 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Кроме того, уничтожено 22 беспилотника ВСУ рядом с населёнными пунктами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

ВСУ обстреляли Молочанск из HIMARS, погиб мирный житель

ВСУ обстреляли Молочанск из HIMARS, погиб мирный житель

Ранее Лайф рассказывал о том, что украинские войска попытались прорвать оборону Вооружённых сил РФ в районе Артёмовска. ВСУ были вынуждены отступить с большими потерями.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Илья Суриков
  • Новости
  • ВСУ
  • пво
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров