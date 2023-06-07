Кличко уволил чиновника, гулявшего в ресторане во время комендантского часа

Киевский мэр Виталий Кличко сообщил об увольнении чиновника за нарушение комендантского часа. По его словам, того поймали на выходе из ресторана в неположенное время.

"Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление", — написал Кличко в телеграм-канале.

Как оказалось, Никоряк посетил ресторан в тот момент, когда было запрещено покидать укрытие. По мнению Кличко, государственные служащие, помимо административной, обязаны нести ещё и политическую ответственность. Комендантский час в Киеве длится с полуночи до пяти утра.

