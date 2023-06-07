Осеевский: Свыше 900 тысяч домов получили широкополосный доступ в Интернет
В 2022 году свыше 900 тысяч домов, квартир и домохозяйств получили широкополосный доступ в Интернет. Об этом сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.
"Продолжаем активно развивать сеть оптических каналов. В прошлом году проложили более 77 тысяч километров, что позволило нам подключить более 900 тысяч домохозяйств, квартир и домов", — сказал он.
По словам Осеевского, к 2030 году широкополосный доступ в Интернет должен быть обеспечен в 97% домохозяйств России.
Ранее Осеевский сообщил, что более 35 миллионов полисов ОМС оформлено через "Госуслуги". В том числе их получили жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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