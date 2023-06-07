Плюс шесть сантиметров: Мужчинам предложили три эффективных способа увеличить достоинство
Уролог Белопольский: Увеличить половой член поможет фаллопротезирование
Зачастую мужчины недовольны размером своего достоинства, однако как решить проблему, не знают. Поправить ситуацию помогут три действенных способа. О них рассказал кандидат медицинских наук, уролог Александр Белопольский.
Прежде всего он упомянул фаллопротезирование, которое выполняется в том числе для устранения эректильной дисфункции. По словам эксперта, в данном случае в орган имплантируют специальные синтетические стержни. Удлинить пенис помогают и пластические операции, в частности лигаментотомия, то есть подрезание подвешивающей связки.
"Она проводится путём освобождения внутренней части ствола пениса, скрытой в подкожной жировой клетчатке, когда он находится в состоянии покоя. Процедура позволяет увеличить половой член до шести сантиметров", — отметил уролог в беседе с порталом "Страсти".
Добавить до четырёх сантиметров в окружности позволят уколы гиалуроновой кислоты. При этом важно помнить, что эффект от них временный и инъекции нужно будет делать снова. Выбрать наиболее подходящий метод поможет врач-уролог.
Ранее уролог Мануэль Забитцер рассказал, как часто пациенты ломают пенисы. Он подчеркнул, что в такой ситуации нельзя терять ни минуты.
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