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7 июня, 13:25

Патрушев заявил, что между народами России и Украины войны нет

Между российским и украинским народами нет никакой войны, а есть лишь откровенная агрессия Соединённых Штатов. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

"Украина — лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины. Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории. И мы уверены в своей победе", — сказал он.

При этом, продолжил Патрушев, США ведут против Москвы и Минска необъявленную войну. Целью американских властей является уничтожение самосознания и народов РФ и Белоруссии. Сегодня западные политики открыто говорят об этом, а также указывают в документах.

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Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что разочарование Запада может стоить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому жизни. Именно поэтому, считает политик, ВСУ и начали долгожданное контрнаступление.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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