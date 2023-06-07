Патрушев заявил, что между народами России и Украины войны нет

Между российским и украинским народами нет никакой войны, а есть лишь откровенная агрессия Соединённых Штатов. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

"Украина — лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины. Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории. И мы уверены в своей победе", — сказал он.

При этом, продолжил Патрушев, США ведут против Москвы и Минска необъявленную войну. Целью американских властей является уничтожение самосознания и народов РФ и Белоруссии. Сегодня западные политики открыто говорят об этом, а также указывают в документах.