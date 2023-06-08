Стало известно, сколько россиян устраиваются на первую работу только после 30 лет
68% россиян начинали карьеру до 18 лет
Больше половины россиян (68%) начинали карьеру до 18 лет. При этом мужчины устраивались на первую работу раньше женщин. Об этом свидетельствуют результате опроса сервиса по работе с самозанятыми "Подработка" и сервиса "Работа.ру".
В результате опроса о первой работе выяснилось:
- 30% россиян впервые устроились на подработку в 19–25 лет;
- ещё 30% респондентов нашли работу в 14–16 лет;
- 28% начали работать с 17–18 лет;
- 10% — до 14 лет;
- 1% — после 26 лет;
- и ещё 1% — только после 30 лет.
При этом женщины чаще устраивались на первую работу в 19–25 лет — так ответили 37% респонденток, а мужчины раньше — в 14–16 лет (тоже 37%).
При этом хвалили на первой работе всего 25% россиян, 18% отметили свой профессиональный рост. Ещё 29% граждан признались, что на первом месте у них не было карьерных достижений. 24% с помощью первой работы смогли накопить на большую покупку, а 16% нашли полезные знакомства.
Летом особенно сложно настроиться на работу, пусть даже она у вас и не первая. Чтобы не уставать от трудовых будней в жаркое время года, нужно прислушиваться к природе и правильно отдыхать. Как это сделать, Лайфу рассказала нейропсихолог Диана Лобанова.
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