Стало известно, сколько россиян устраиваются на первую работу только после 30 лет

Больше половины россиян (68%) начинали карьеру до 18 лет. При этом мужчины устраивались на первую работу раньше женщин. Об этом свидетельствуют результате опроса сервиса по работе с самозанятыми "Подработка" и сервиса "Работа.ру".

В результате опроса о первой работе выяснилось: 30% россиян впервые устроились на подработку в 19–25 лет;

ещё 30% респондентов нашли работу в 14–16 лет;

28% начали работать с 17–18 лет;

10% — до 14 лет;

1% — после 26 лет;

и ещё 1% — только после 30 лет.

При этом женщины чаще устраивались на первую работу в 19–25 лет — так ответили 37% респонденток, а мужчины раньше — в 14–16 лет (тоже 37%).

При этом хвалили на первой работе всего 25% россиян, 18% отметили свой профессиональный рост. Ещё 29% граждан признались, что на первом месте у них не было карьерных достижений. 24% с помощью первой работы смогли накопить на большую покупку, а 16% нашли полезные знакомства.