Диетолог рассказала, как земляника может испортить жизнь даже здоровым людям

Земляника обладает противовоспалительным и мочегонным действием, а также укрепляет иммунитет, нейтрализует раковые клетки и замедляет старение, однако есть эту ягоду можно не всем. Так, отказаться от неё надо тем, у кого есть аллергические реакции. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Земляника и клубника являются сильными аллергенами, и тем, у кого есть подобная гиперчувствительность, необходимо убрать эти продукты из рациона, чтобы исключить возникновение приступа", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам врача, если даже здоровый человек станет злоупотреблять ягодами, то возникнут похожие на аллергию симптомы. Елена Соломатина призвала осторожно давать землянику малышам и наблюдать за реакцией организма ребёнка. Кроме того, не стоит употреблять её натощак, иначе ягода может спровоцировать обострение болезней пищеварительного тракта.

"Плоды земляники полезно есть тем, у кого имеются воспалительные процессы в желудке и желчном пузыре. Эти ягоды нормализуют обменные процессы в организме. Более того, не только плоды имеют исцеляющие свойства, но и листья земляники, которые обладают прекрасным мочегонным эффектом", — заметила врач.

Она посоветовала мыть ягоды, так как на плодах могут быть сальмонеллы и кишечная палочка. При этом хранить их долго в холодильнике не стоит — это скоропортящийся продукт.