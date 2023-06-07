Байкер попытался застрелить россиянина на Пхукете

На Пхукете 44-летний россиянин едва не стал жертвой покушения. Как сообщает тайский портал Thaiger, мужчину пытались застрелить прямо возле его же кафе.

По информации издания, к заведению подъехал мотоциклист, лицо которого было скрыто под шлемом, и открыл огонь по автомобилю с россиянином. Бизнесмен получил ранения в грудь, туловище и плечо. В критическом состоянии его доставили в больницу, где позже он впал в кому.

Со слов очевидцев, нападавший якобы был тоже иностранцем, а стрелял он как минимум четыре раза. У реки в километре от места ЧП правоохранители нашли байкерскую экипировку, защитные очки и оружие. По факту случившегося проводится расследование.