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7 июня, 14:00

В лагере под Тверью детей почти в мороз разместили в холодных палатках

СК возбудил дело из-за размещения детей в палатках на холоде в Тверской области

<p>Лагерь "Салют". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/prokuraturatverskoioblasti/533" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prokuraturatverskoioblasti</a></p>

Лагерь "Салют". Обложка © t.me / prokuraturatverskoioblasti

В Тверской области возбудили уголовное дело после того, как сотрудники загородного лагеря "Салют", расположенного в Кимрском округе, разместили детей в палатках при почти нулевой ночной температуре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, дело открыто по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей <...> деяния, если они совершены группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, сотрудники детского лагеря, который находится в деревне Нутромо, разместили несовершеннолетних в холодных палатках при почти нулевой температуре в ночное время.

Следователи допрашивают руководство лагеря и его сотрудников, изымают документацию. В пресс-службе правительства региона рассказали, что жалобы по поводу размещения детей в палатках поступили от их родителей.

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Как рассказывал Лайф, при отправке ребёнка в детский лагерь нужно убедиться в том, что там смогут обеспечить его безопасность, а также узнать, готов ли ребёнок эмоционально к поездке. Если этого не сделать, то отдых может стать кошмарным времяпрепровождением, предупредила педиатр Надежда Альмасри.

Иван Косицын
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