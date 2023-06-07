В лагере под Тверью детей почти в мороз разместили в холодных палатках
СК возбудил дело из-за размещения детей в палатках на холоде в Тверской области
Лагерь "Салют". Обложка © t.me / prokuraturatverskoioblasti
В Тверской области возбудили уголовное дело после того, как сотрудники загородного лагеря "Салют", расположенного в Кимрском округе, разместили детей в палатках при почти нулевой ночной температуре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Как уточнили в ведомстве, дело открыто по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей <...> деяния, если они совершены группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, сотрудники детского лагеря, который находится в деревне Нутромо, разместили несовершеннолетних в холодных палатках при почти нулевой температуре в ночное время.
Следователи допрашивают руководство лагеря и его сотрудников, изымают документацию. В пресс-службе правительства региона рассказали, что жалобы по поводу размещения детей в палатках поступили от их родителей.
Как рассказывал Лайф, при отправке ребёнка в детский лагерь нужно убедиться в том, что там смогут обеспечить его безопасность, а также узнать, готов ли ребёнок эмоционально к поездке. Если этого не сделать, то отдых может стать кошмарным времяпрепровождением, предупредила педиатр Надежда Альмасри.