В лагере под Тверью детей почти в мороз разместили в холодных палатках

В Тверской области возбудили уголовное дело после того, как сотрудники загородного лагеря "Салют", расположенного в Кимрском округе, разместили детей в палатках при почти нулевой ночной температуре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, дело открыто по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей <...> деяния, если они совершены группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, сотрудники детского лагеря, который находится в деревне Нутромо, разместили несовершеннолетних в холодных палатках при почти нулевой температуре в ночное время.

Следователи допрашивают руководство лагеря и его сотрудников, изымают документацию. В пресс-службе правительства региона рассказали, что жалобы по поводу размещения детей в палатках поступили от их родителей.