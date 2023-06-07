В Минтруде рассказали, может ли электронный больничный раскрыть диагноз сотрудника

С переходом на электронные больничные больше не надо приносить работодателю листок нетрудоспособности. Теперь сотрудники вообще ничего не должны предъявлять, пояснили специалисты Минтруда России.

"Социальный фонд автоматически оповещает работодателя об открытии электронного больничного и о каждом изменении статуса такого документа. Распечатывать больничный для отдела кадров или бухгалтерии тоже не нужно", — приводит РИА "ФедералПресс" комментарий ведомства.

В министерстве уточнили, что руководство через электронный больничный не может узнать о диагнозе сотрудника. Этой информацией будут владеть только пациент и его лечащий врач, так как она конфиденциальная.