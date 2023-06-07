В Калининграде биологической матери двойняшек запретили видеться с дочерьми
Девочки-двойняшки, которых пытается вернуть биологическая горе-мать. Обложка © Telegram / "Изнанка. Женщины"
В Калининграде апелляционный суд запретил биологической матери девочек-двойняшек, которых она пытается забрать у опекунов больше полугода, видеться с дочерьми. Об этом сообщил телеграм-канал "Изнанка. Женщины".
По его информации, была проведена экспертиза, которая показала, что биологическая мать может оказать пагубное влияние на психоэмоциональное состояние девочек. По мнению опекунов, решение суда вынесено в интересах детей, поэтому они довольны им.
Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что в Калининграде биологическая мать пытается вернуть дочерей-близняшек, которых отдала в детдом, когда им было по семь месяцев. Историю рассказала опекунша девочек. По её словам, у биологической матери было десять детей, но они поэтапно отправлялись по её же инициативе в детдом. Она не навещала ребятишек. В мае 2005 женщину лишили родительских прав на близняшек, но потом она наняла адвоката и намеревалась вернуть детей и пособия.