Путин в ближайшее время примет африканскую делегацию с их инициативой по Украине
Президент России Владимир Путин в ближайшее время примет делегацию ряда африканских государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
В ходе беседы президенты рассмотрели актуальную тематику развития стратегического двустороннего партнёрства, а также обсудили вопросы, связанные с известной африканской инициативой по украинскому урегулированию.
"Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки", — говорится в сообщении Кремля.
Напомним, что в конце мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал африканскую мирную инициативу. Он заявил, что Киев готов обсуждать любые сценарии, однако они не должны включать переход России "украинских" территорий или заморозку конфликта.