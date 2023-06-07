Путин в ближайшее время примет африканскую делегацию с их инициативой по Украине

Президент России Владимир Путин в ближайшее время примет делегацию ряда африканских государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

В ходе беседы президенты рассмотрели актуальную тематику развития стратегического двустороннего партнёрства, а также обсудили вопросы, связанные с известной африканской инициативой по украинскому урегулированию.

"Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки", — говорится в сообщении Кремля.