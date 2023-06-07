Москвичам рассказали, как их могут поощрить за долгий брак

Москвичи, которые прожили в браке более 50 лет, могут рассчитывать на выплату в честь юбилея супружеской жизни. Об этом напомнила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"Суммы достаточно большие. За 50 лет со дня свадьбы выплачивается 25 250 рублей. За 55 и 60 лет — 31 562 рубля. За 65 и 70 лет совместной жизни — 37 873 рубля", — отметила она в беседе с "Москвой 24".

Причём для получения выплаты не нужно много бумаг. Требуется подать заявление в центр "Мои документы" не ранее чем за месяц до юбилейной даты. Понадобится паспорт каждого из супругов и свидетельство о заключении брака. Средства выплачиваются одному из членов семьи. После даты юбилея срок обращения не ограничивается.

"Семьи, которые не получили выплаты в предыдущие годовщины, но не ранее 2007 года, имеют право получить их в том размере, который был на дату их юбилея", — добавила парламентарий.

В честь такого события супруги могут рассчитывать и на торжественную церемонию. Чтобы её организовали, надо обратиться в один из отделов ЗАГС Москвы.