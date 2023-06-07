"В выигрыше останутся все": В Петербурге рассказали, куда пойдут деньги от турсборов

Туристический сбор существует во многих городах мира и должен быть в Санкт-Петербурге — деньги пойдут на реконструкцию местной инфраструктуры. Об этом заявила исполнительный директор туристического оператора "Тари тур" Оксана Лебедева.

"На туристическую инфраструктуру в нашем городе огромная нагрузка, и сбор пойдёт именно на её реконструкцию и восстановление, а также на строительство новых объектов. Таким образом, вырастет качество предоставляемых туристам услуг, а петербуржцы будут жить в красивом и комфортном городе — в выигрыше останутся все", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Оксана Лебедева считает, что необходимость доплатить за пребывание в Северной столице не оттолкнёт путешественников, ведь пятидневный экскурсионный тур туда стоит 40 тысяч рублей.

"Вряд ли людей, готовых заплатить такую сумму, оттолкнёт перспектива заплатить ещё 500 рублей. Причём за детей платить не придётся вообще. Важно и то, что туристы будут оплачивать свой сбор не заранее, а после приезда в наш город, а значит, стоимость путёвок не изменится", — подчеркнула Лебедева.

Туристический сбор — налог для совершеннолетних отдыхающих, в рамках которого они обязаны заплатить 100 рублей за каждые сутки пребывания в Северной столице. Сюда относятся случаи, когда путешественники останавливаются в официальных местах размещения, например в отелях и гостиницах. Официально турсбор появится в городе с 1 октября, но средства планируют взимать лишь с 1 апреля 2024 года.