Стартовал приём заявок на первый грантовый конкурс "Движения первых"

Российское движение детей и молодёжи (РДДМ) "Движение первых" запускает грантовый конкурс для юридических лиц, в котором, в частности, могут принять участие школы, колледжи, вузы, детские лагеря, музеи и библиотеки.

"Грантовый конкурс "Движения первых" позволит участникам получить от 500 тысяч до 15 миллионов рублей для реализации инициатив, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодёжи. Мы предоставляем отличную возможность предложить проекты, которые помогут вовлечь в активную общественно значимую деятельность тех детей и подростков, которые прежде в ней не участвовали", — отметил председатель правления РДДМ Григорий Гуров.

Представленные проекты должны соответствовать одному из 12 направлений: образование и знания; наука и технологии; труд, профессия и своё дело; культура и искусство; волонтёрство и добровольчество; патриотизм и историческая память; спорт; здоровый образ жизни; медиа и коммуникации; дипломатия и международные отношения; экология и охрана природы; туризм и путешествия. Самые актуальные идеи получат поддержку, а сопровождением победивших проектов будут заниматься региональные отделения движения.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 7 июля на портале предоставления мер финансовой господдержки. Результаты будут подведены 28 июля.