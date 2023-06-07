35-летний студент РУДН домогался школьницы на Красной площади

35-летнего студента РУДН задержали по подозрению в домогательствах школьницы. Десятиклассница пожаловалась полиции, что мужчина приставал к ней прямо на Красной площади, в очереди на книжной ярмарке. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, девушка наткнулась на извращенца в очереди за автографом популярного книжного критика и блогера Энтони Ули. Причём мужчина не прекратил своих развратных действий даже после замечания. В итоге школьница обратилась к полицейским, а её отец позже написал заявление.

35-летний студент РУДН из Пакистана был задержан, сейчас с ним работает полиция.