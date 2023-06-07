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7 июня, 15:47

35-летний студент РУДН домогался школьницы на Красной площади

35-летнего студента РУДН задержали по подозрению в домогательствах школьницы. Десятиклассница пожаловалась полиции, что мужчина приставал к ней прямо на Красной площади, в очереди на книжной ярмарке. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, девушка наткнулась на извращенца в очереди за автографом популярного книжного критика и блогера Энтони Ули. Причём мужчина не прекратил своих развратных действий даже после замечания. В итоге школьница обратилась к полицейским, а её отец позже написал заявление.

35-летний студент РУДН из Пакистана был задержан, сейчас с ним работает полиция.

Пассажир во время рейса домогался мальчика, а потом попытался увести его в туалет

Пассажир во время рейса домогался мальчика, а потом попытался увести его в туалет

А ранее в поле зрения полиции попал 18-летний житель Красноярска, который домогался школьницы в лифте. Развратные действия парня сняла камера.

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Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Александра Вишнякова
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