35-летний студент РУДН домогался школьницы на Красной площади
35-летнего студента РУДН задержали по подозрению в домогательствах школьницы. Десятиклассница пожаловалась полиции, что мужчина приставал к ней прямо на Красной площади, в очереди на книжной ярмарке. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, девушка наткнулась на извращенца в очереди за автографом популярного книжного критика и блогера Энтони Ули. Причём мужчина не прекратил своих развратных действий даже после замечания. В итоге школьница обратилась к полицейским, а её отец позже написал заявление.
35-летний студент РУДН из Пакистана был задержан, сейчас с ним работает полиция.
А ранее в поле зрения полиции попал 18-летний житель Красноярска, который домогался школьницы в лифте. Развратные действия парня сняла камера.
Агентство "Москва" / Артур Новосильцев