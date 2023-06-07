В Омске студент пригрозил устроить массовый расстрел в колледже

В Омске сотрудники полиции проверяют студента лётного колледжа, который терроризирует сокурсников, сообщает SHOТ.

Угрозы студента, из-за которых его одногруппники обратились в полицию. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 28-летний Лев постоянно конфликтует с другими студентами и бросается на них с кулаками прямо во время лекций. Кроме того, ночью дебошир развлекается тем, что вламывается с битой в женское общежитие, чтобы попугать одногруппниц. А недавно он угрожал сокурсникам массовым расстрелом. После этого сразу несколько студентов написали на него заявления.

"Желания нет с этими в одном помещении сидеть. <...> Если бы мне дали калаш, я бы их всех замочил, отвечаю, мог бы так сделать", — говорил Лев про своих сокурсников.

Известно, что ранее молодой человек учился в институте гражданской авиации, но был отчислен за употребление наркотиков. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.