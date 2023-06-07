Педиатр перечислила негативные последствия от соски-пустышки

Сосательный рефлекс у детей в норме угасает к двум годам, но если ребёнок пользуется пустышкой в более старшем возрасте, то в будущем у него могут появиться проблемы с прикусом. Об этом предупредила врач-педиатр Видновской РКБ Елена Хорошилова.

"От ортодонтических пустышек такое тоже бывает. Эти проблемы влекут за собой нарушения в произношении некоторых звуков. К слову, если ребёнок старше двух лет сосёт соску и вы решили его отучить от этой привычки, делайте всё мягко и постепенно", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Врач добавила, что дети могут успокаивать себя пустышкой и, если неожиданно её отнять, малыш испытает стресс и найдёт, как себя утешить. Например, он станет сосать палец или грызть ногти. А ещё, если давать пустышку для того, чтобы просто отвлечь его, в дальнейшем возникнут трудности с правильным захватом груди.

"Механизм сосания пустышки и материнского соска значительно отличается, и сосание пустышки даётся малышу проще и физически легче. Программа Всемирной организации здравоохранения "Десять условий успешного грудного вскармливания" содержит рекомендацию "не давать детям, находящимся на грудном вскармливании, искусственные соски или пустышки", — напомнила Хорошилова.