В Подмосковье ищут злоумышленников, забросавших дымовыми гранатами детский медцентр
Mash: В Одинцове неизвестные забросали гранатами детский медцентр
Гранаты, которые были взорваны на территории медцентра в Одинцове. Обложка © Telegram / Mash
В подмосковном Одинцове неизвестные забросали дымовыми гранатами детский медцентр, сообщает Mash. Злоумышленников разыскивают.
По информации телеграм-канала, в минувший вторник около девяти часов вечера к медучреждению подъехал автомобиль. Вышедшие во двор охранники услышали сильный взрыв, после которого всю территорию заволокло густым дымом.
Прибывшие на место взрывотехники заявили, что это были гранаты, которые в том числе используют на поле боя для маскировки техники. Более того, выделяемый снарядами газ ядовит, дышать им крайне вредно.
Гранаты, которые были взорваны на территории медцентра в Одинцове. Фото © Telegram / Mash
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники МВД обнаружили арсенал с оружием на частном участке в Подмосковье. Хозяина задержали, против него возбуждено уголовное дело.