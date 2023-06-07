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7 июня, 15:58

В Подмосковье ищут злоумышленников, забросавших дымовыми гранатами детский медцентр

Mash: В Одинцове неизвестные забросали гранатами детский медцентр

<p>Гранаты, которые были взорваны на территории медцентра в Одинцове. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/44784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Гранаты, которые были взорваны на территории медцентра в Одинцове. Обложка © Telegram / Mash

В подмосковном Одинцове неизвестные забросали дымовыми гранатами детский медцентр, сообщает Mash. Злоумышленников разыскивают.

По информации телеграм-канала, в минувший вторник около девяти часов вечера к медучреждению подъехал автомобиль. Вышедшие во двор охранники услышали сильный взрыв, после которого всю территорию заволокло густым дымом.

Прибывшие на место взрывотехники заявили, что это были гранаты, которые в том числе используют на поле боя для маскировки техники. Более того, выделяемый снарядами газ ядовит, дышать им крайне вредно.

Гранаты, которые были взорваны на территории медцентра в Одинцове. Фото © Telegram / Mash

Гранаты, которые были взорваны на территории медцентра в Одинцове. Фото © Telegram / Mash

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Наталья Исакова
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