"Стало больше вопросов": В федерации прокомментировали новые требования к российским гребцам

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин заявил, что российским спортсменам не нужно будет подписывать какие-то специальные бумаги для участия в международных соревнованиях. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он подробно ответил на вопрос об условиях допуска.

"Без флага, без гимна, не поддерживающий специальную военную операцию. Спортсмены должны подписывать бумаги? Нет, это не прописано. Написано, что Международная федерация будет проводить свои расследования и изучение спортсменов, фамилии которых мы им предоставим для участия в соревнованиях. Если бы у нас не было ограничения в классах судов, то это одна история. Сейчас — другая", — отметил Свирин.

Он добавил, что на ЧМ в четырёх классах, которые будут квалифицироваться и иметь возможность отбираться на Олимпиаду, могут участвовать шесть спортсменов. Свирин считает, что необходимо общаться с Международной федерацией, чтобы понять, что выступает первичным: внутренний отбор сильнейших или выбор организации из предоставленного перечня.

"Стало больше вопросов, чем было", — заключил он.