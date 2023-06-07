В Мексике выяснили, чьи останки были обнаружены на жутком "кладбище" из мешков

Останки, которые несколько дней назад нашли в мешках в штате Халиско в Мексике, принадлежат восьми сотрудникам мошеннических кол-центров. К такому выводу пришли правоохранительные органы.

По данным AP, двух женщин и шестерых мужчин в возрасте около 30 лет в последний раз видели с 20 по 22 мая. Их останки нашли в расщелине на глубине 40 метров в мешках. По предварительным данным, кол-центр был вовлечён в мошенничество с недвижимостью.