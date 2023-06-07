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7 июня, 18:24

В Мексике выяснили, чьи останки были обнаружены на жутком "кладбище" из мешков

AP: Обнаруженные в Мексике части тела принадлежали работникам кол-центра

<p>Место обнаружения человеческих останков в мешках в Мексике. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/FiscaliaJal/status/1664104418369839104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fiscalía del Estado de Jalisco</a></p>

Место обнаружения человеческих останков в мешках в Мексике. Фото © Twitter / Fiscalía del Estado de Jalisco

Останки, которые несколько дней назад нашли в мешках в штате Халиско в Мексике, принадлежат восьми сотрудникам мошеннических кол-центров. К такому выводу пришли правоохранительные органы.

По данным AP, двух женщин и шестерых мужчин в возрасте около 30 лет в последний раз видели с 20 по 22 мая. Их останки нашли в расщелине на глубине 40 метров в мешках. По предварительным данным, кол-центр был вовлечён в мошенничество с недвижимостью.

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Лайф напоминает, что 1 июня в штате Халиско сотрудники прокуратуры обнаружили 45 мешков с частями тел. Они находились в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане.

Никита Осипов
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