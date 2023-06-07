Вертолёт губернатора Шпицбергена эвакуировал россиянина с "Северного полюса"

Норвежские спасатели эвакуировали с научной платформы "Северный полюс" россиянина, который нуждался в экстренной медицинской помощи. Судно сейчас дрейфует в районе Шпицбергена, сообщает пресс-служба Посольства РФ в Норвегии.

"Спасательный координационный центр в Мурманске связался с Главным спасательным центром Северной Норвегии, после чего норвежскими властями было принято решение о доставке российского гражданина в больницу норвежского посёлка Лонгиербюен на Шпицбергене вертолётом губернатора архипелага", — говорится в сообщении.

Операция по спасению осложнялась тем, что расстояние до "Северного полюса" было достаточно большим (800 километров) и вертолёту с пациентом требовалась дозаправка. О том, какие проблемы со здоровьем потребовали срочной эвакуации россиянина и как он чувствует себя сейчас, не сообщается.

Платформа "Северный полюс" представляет собой судно особой формы, позволяющее самостоятельно достигать ледовых полей, вмораживаться в ледовые поля без риска оказаться раздавленным и формировать экспедиционный центр для дрейфующей станции. С начала экспедиции в 2022 году платформа прошла больше тысячи морских миль, она двигается в сторону Северного полюса и будет дрейфовать во льдах ещё порядка года.