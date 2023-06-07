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7 июня, 18:38

Стало известно, кто запер девочку в машине, которая сгорела в Ступине

Прокуратура и СК занялись ЧП со спасённой из горящей машины девочкой в Ступине

В прокуратуре Московской области рассказали, кто в Ступине запер девочку 2009 года рождения в машине, которая после этого вдруг загорелась. Ребёнка спас прохожий. Оказалось, что виноват горе-отец.

"По предварительной информации, сегодня в дневное время около магазина, расположенного в городе Ступино, отец девочки 2009 г.р. оставил её без присмотра внутри автомобиля, который загорелся, заблокировав двери, в связи с чем она не могла выбраться из транспортного средства", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Проверку по факту случившегося организовало областное управление СК РФ. Там сообщили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход проверки.

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Как ранее сообщал Лайф, запертую в горящей машине девочку спас случайный прохожий. Житель Ступина разбил стекло багажника и вытащил школьницу. После этого они сразу же отбежали от автомобиля в безопасное место.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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