Стало известно, кто запер девочку в машине, которая сгорела в Ступине

В прокуратуре Московской области рассказали, кто в Ступине запер девочку 2009 года рождения в машине, которая после этого вдруг загорелась. Ребёнка спас прохожий. Оказалось, что виноват горе-отец.

"По предварительной информации, сегодня в дневное время около магазина, расположенного в городе Ступино, отец девочки 2009 г.р. оставил её без присмотра внутри автомобиля, который загорелся, заблокировав двери, в связи с чем она не могла выбраться из транспортного средства", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Проверку по факту случившегося организовало областное управление СК РФ. Там сообщили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход проверки.