Украина не считается с потерями и поэтому предпримет новые попытки наступления. Такое мнение выразил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что нет никаких иллюзий, что на этом всё завершилось. Пушилин добавил, что здесь ряд факторов. Первый — западные страны подталкивают Незалежную продемонстрировать результат, чтобы отчитаться перед налогоплательщиками за вложенные деньги в ВСУ.

"Второе: есть желание у отдельных групп — я говорю про киевский режим — всё же добиться хоть какого-то успеха. Это важно для них в рамках политической составляющей. Именно поэтому они не считаются с жертвами, не считаются с потерями. Я думаю, будут с их стороны предприняты ещё попытки", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Врио главы Донецкой Народной Республики считает, что Киев мог пойти на разрушение Каховской гидроэлектростанции, так как боялся возможности наступления со стороны ВС РФ.