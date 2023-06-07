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7 июня, 19:42

Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Глава государства Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Как сообщает пресс служба Кремля, стороны, в частности, обсудили меры по реализации проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, а также энергетики.

Лидеры в ходе беседы затронули тему обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей и обсудили вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. Были упомянуты и различные аспекты взаимодействия между странами по линии других многосторонних организаций.

"С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках "ОПЕК плюс", позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договорённостей на этот счёт", — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

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Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ближайшее время примет делегацию ряда африканских государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

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Kremlin.ru

Оксана Попова
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