Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Глава государства Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Как сообщает пресс служба Кремля, стороны, в частности, обсудили меры по реализации проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, а также энергетики.

Лидеры в ходе беседы затронули тему обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей и обсудили вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. Были упомянуты и различные аспекты взаимодействия между странами по линии других многосторонних организаций.

"С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках "ОПЕК плюс", позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договорённостей на этот счёт", — подчеркнули в пресс-службе Кремля.