Упавшее дерево убило россиянку на турецком курорте

В турецкой курортной провинции Мугла на туристов во время прогулки упало дерево. В результате несколько человек получили серьёзные травмы. Одна из них — 63-летняя россиянка — скончалась позднее в больнице.

Как передаёт Anadolu, инцидент произошёл в районе водопадов Каядиби. В это место зачастую туристы приезжают на экскурсии. К моменту происшествия из-за дождей корни дерева оголились, и оно упало на тропу, по которой шли люди. Кроме россиянки, серьёзные травмы получили 19-летняя британка и 21-летний гражданин Турции. Они продолжают лечение.

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило ТАСС факт "гибели российской гражданки в результате несчастного случая, произошедшего в районе Сейдикемер в провинции Мугла". Сейчас ведомство занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

"Её личность установлена. Обстоятельства трагического инцидента выясняются. Генконсульство находится в контакте с правоохранительными органами и родственниками погибшей", — сообщили в генконсульстве.