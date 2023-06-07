Упавшее дерево убило россиянку на турецком курорте
Туристка из России умерла из-за упавшего дерева в турецкой Мугле
В турецкой курортной провинции Мугла на туристов во время прогулки упало дерево. В результате несколько человек получили серьёзные травмы. Одна из них — 63-летняя россиянка — скончалась позднее в больнице.
Как передаёт Anadolu, инцидент произошёл в районе водопадов Каядиби. В это место зачастую туристы приезжают на экскурсии. К моменту происшествия из-за дождей корни дерева оголились, и оно упало на тропу, по которой шли люди. Кроме россиянки, серьёзные травмы получили 19-летняя британка и 21-летний гражданин Турции. Они продолжают лечение.
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило ТАСС факт "гибели российской гражданки в результате несчастного случая, произошедшего в районе Сейдикемер в провинции Мугла". Сейчас ведомство занимается выяснением обстоятельств произошедшего.
"Её личность установлена. Обстоятельства трагического инцидента выясняются. Генконсульство находится в контакте с правоохранительными органами и родственниками погибшей", — сообщили в генконсульстве.
Ранее Лайф писал, что россиянин погиб во время камнепада в национальном парке Абхазии. На его автомобиль с огромной высоты упали камни с отвесной скалы в каньоне Рицинского национального парка.
Wikipedia / Bjørn Christian Tørrissen