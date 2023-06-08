Специалист перечислила главные антитренды в выпускном маникюре

Каждая ученица старших классов хочет выглядеть прекрасно в выпускной день и готовится к этому событию заранее. Девушки выбирают не только наряды и причёски, но и маникюр. Каким его сделать, чтобы не выглядеть нелепо в этот важный день, рассказала директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики" Варвара Котова.

"Использовать стразы для такого яркого дня — идея неплохая, главное, не обсыпать ими все ногти. Здесь не работает правило "чем больше, тем круче". Будет привлекательнее, если в дизайне используется всего несколько небольших страз, каждая из которых приклеена у основания ногтя", — рассказала Котова "Газете.ru".

Также специалист не рекомендовала делать маникюр с анималистичными принтами — леопардом, зеброй. Она посоветовала присмотреться к ультракороткому цветному френчу, заметив, что он очень моден в этом сезоне. От формы острые стилеты и "балерина" лучше отказаться, а вот миндаль или мягкий квадрат визуально удлинят ногти и будут выигрышно смотреться на празднике.