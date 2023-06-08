Журналисты "Вечерней Москвы" получили награды за укрепление нацбезопасности

В медиацентре "Российской газеты" состоялась торжественная церемония фестиваля "В интересах национальной безопасности". Почётными дипломами были награждены и сотрудники редакции газеты "Вечерняя Москва" — заместители главного редактора — шеф-редактор делового выпуска газеты Алексей Зернаков и руководитель отдела "Московская власть" Юлия Тарапата.

Событие было приурочено к празднованию Дня России, а встреча стала итогом совместной работы Общественной палаты РФ и Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил "Мегапир". В их задачи входит военно-патриотическое воспитание молодёжи, вопросы укрепления нацбезопасности, поддержка военнослужащих и освещения их деятельности в СМИ.

За 30 лет существования объединения офицеров запаса при поддержке СМИ удалось решить множество важных задач, в частности — сохранить институт военных медиков. Сегодня они отважно спасают жизни бойцов на передовой.

"На мой взгляд, журналистика — это совесть нации, а журналисты — те люди, которые её будят", — сказал председатель совета директоров ассоциации "Мегапир" Александр Каньшин