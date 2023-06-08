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8 июня, 01:11

Журналисты "Вечерней Москвы" получили награды за укрепление нацбезопасности

Сотрудников "Вечерней Москвы" наградили за укрепление национальной безопасности

<p>Руководитель отдела Юлия Тарапата и шеф-редактор Алексей Зернаков удостоены наград за укрепление нацбезопасности. Обложка © <a href="https://vm.ru/news/1057815-sotrudnikov-vechernej-moskvy-otmetili-diplomami-za-ukreplenie-nacionalnoj-bezopasnosti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Вечерняя Москва"</a></p>

Руководитель отдела Юлия Тарапата и шеф-редактор Алексей Зернаков удостоены наград за укрепление нацбезопасности. Обложка © "Вечерняя Москва"

В медиацентре "Российской газеты" состоялась торжественная церемония фестиваля "В интересах национальной безопасности". Почётными дипломами были награждены и сотрудники редакции газеты "Вечерняя Москва" — заместители главного редактора — шеф-редактор делового выпуска газеты Алексей Зернаков и руководитель отдела "Московская власть" Юлия Тарапата.

Событие было приурочено к празднованию Дня России, а встреча стала итогом совместной работы Общественной палаты РФ и Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил "Мегапир". В их задачи входит военно-патриотическое воспитание молодёжи, вопросы укрепления нацбезопасности, поддержка военнослужащих и освещения их деятельности в СМИ.

За 30 лет существования объединения офицеров запаса при поддержке СМИ удалось решить множество важных задач, в частности — сохранить институт военных медиков. Сегодня они отважно спасают жизни бойцов на передовой.

"На мой взгляд, журналистика — это совесть нации, а журналисты — те люди, которые её будят", — сказал председатель совета директоров ассоциации "Мегапир" Александр Каньшин

Журналисты "Вечерней Москвы" получили благодарственные письма в Мосгордуме

Журналисты "Вечерней Москвы" получили благодарственные письма в Мосгордуме

Ранее сотрудники "Вечерней Москвы" провели субботник в парке "Пойма реки Городни". Вооружившись граблями, перчатками и пластиковыми мешками, коллектив очистил живописную территорию от мусора и листьев.

Арина Родионова
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