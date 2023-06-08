Пентагон опроверг наличие космических "внеземных" кораблей у США

Заявление о том, что американские власти смогли получить космические корабли внеземного происхождения в рамках секретной военной программы, не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф, передаёт ТАСС.

Она сообщила, что в данный момент нет никаких данных, которые могли хоть как-то подтвердить слова экс-сотрудника Национального агентства геокосмической разведки и ветерана ВВС США Дэйвида Граша. Гоф заявила, что упоминаемые им объекты не существовали раньше и их нет сейчас. При этом представитель Пентагона поприветствовала любые контакты с бывшими сотрудниками ведомства относительно "исторической" информации.