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8 июня, 01:47

Пентагон опроверг наличие космических "внеземных" кораблей у США

Пентагон опроверг информацию о наличии у США внеземных космических кораблей

Заявление о том, что американские власти смогли получить космические корабли внеземного происхождения в рамках секретной военной программы, не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф, передаёт ТАСС.

Она сообщила, что в данный момент нет никаких данных, которые могли хоть как-то подтвердить слова экс-сотрудника Национального агентства геокосмической разведки и ветерана ВВС США Дэйвида Граша. Гоф заявила, что упоминаемые им объекты не существовали раньше и их нет сейчас. При этом представитель Пентагона поприветствовала любые контакты с бывшими сотрудниками ведомства относительно "исторической" информации.

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Накануне стало известно, что американские власти якобы смогли получить космические корабли внеземного происхождения в рамках секретной военной программы. Экс-сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэйвид Граш заявил, что эти корабли власти восстанавливали на протяжении десятилетий. Доказательств он не привёл из "соображений безопасности".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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