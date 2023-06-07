Экс-разведчик проговорился, что у США есть космические корабли внеземного происхождения
Экс-разведчик Граш: США получили космические корабли внеземного происхождения
Американские власти якобы смогли получить космические корабли внеземного происхождения в рамках секретной военной программы. Такое заявление в интервью NewsNation сделал экс-сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэйвид Граш.
"Это... технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", — сообщил он.
Граш поделился, что ему доверяли некоторые из самых сокровенных секретов Вашингтона. Эти корабли власти восстанавливали на протяжении десятилетий. Однако экс-разведчик сказал, что доказательства предоставить не может из соображений нацбезопасности.
Ранее Лайф писал про заявление профессора Стэнфордского университета Гарри Нолана про то, что инопланетяне не просто когда-то посещали Землю, они и сейчас среди нас. По его словам, вероятность того, что такие существа прилетят на Землю, составляет 100%. Уфолог Валерий Уваров заявлял, что на Земле побывали инопланетяне с Марса и Фаэтона. И контакт с пришельцами у людей состоялся уже давно. А уфолог Юрий Григорьев рассказывал, что инопланетяне появлялись, когда на МКС летал российский киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок фильма "Вызов".
Shutterstock