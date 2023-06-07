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7 июня, 05:42

Экс-разведчик проговорился, что у США есть космические корабли внеземного происхождения

Экс-разведчик Граш: США получили космические корабли внеземного происхождения

Американские власти якобы смогли получить космические корабли внеземного происхождения в рамках секретной военной программы. Такое заявление в интервью NewsNation сделал экс-сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэйвид Граш.

"Это... технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", — сообщил он.

Граш поделился, что ему доверяли некоторые из самых сокровенных секретов Вашингтона. Эти корабли власти восстанавливали на протяжении десятилетий. Однако экс-разведчик сказал, что доказательства предоставить не может из соображений нацбезопасности.

Учёный определил вероятность существования инопланетян

Учёный определил вероятность существования инопланетян

Ранее Лайф писал про заявление профессора Стэнфордского университета Гарри Нолана про то, что инопланетяне не просто когда-то посещали Землю, они и сейчас среди нас. По его словам, вероятность того, что такие существа прилетят на Землю, составляет 100%. Уфолог Валерий Уваров заявлял, что на Земле побывали инопланетяне с Марса и Фаэтона. И контакт с пришельцами у людей состоялся уже давно. А уфолог Юрий Григорьев рассказывал, что инопланетяне появлялись, когда на МКС летал российский киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок фильма "Вызов".

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Shutterstock

Светлана Оперук
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