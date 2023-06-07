Экс-разведчик проговорился, что у США есть космические корабли внеземного происхождения

Американские власти якобы смогли получить космические корабли внеземного происхождения в рамках секретной военной программы. Такое заявление в интервью NewsNation сделал экс-сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэйвид Граш.

"Это... технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", — сообщил он.

Граш поделился, что ему доверяли некоторые из самых сокровенных секретов Вашингтона. Эти корабли власти восстанавливали на протяжении десятилетий. Однако экс-разведчик сказал, что доказательства предоставить не может из соображений нацбезопасности.