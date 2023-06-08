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8 июня, 04:11

Как не "сгореть" на работе, если до отпуска ещё далеко: советы психолога

Психолог Горькова: Пережить усталость на работе поможет смена обстановки дома

Даже самая любимая работа порой утомляет, и дело не только в напряжённом графике или многозадачности — такое состояние может наступить из-за эмоциональной усталости. И если до отпуска ещё далеко, то поможет справиться с выгоранием локальная смена обстановки. Такой совет дала психолог Екатерина Горькова.

"Это практически всегда положительно влияет на настроение и продуктивность человека. При этом действовать можно не особо радикально. Достаточно будет поменять заставку на рабочем столе, повесить картину, поставить на стол фотографию или растение в горшке", — рассказала Горькова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Если внутренние установки компании позволяют, то и вовсе сделайте в кабинете перестановку — либо "пересядьте" в другое помещение. Тем, кто работает на дому, психолог посоветовал вносить многообразие в местонахождение "офиса": устройте его в кафе, библиотеке, сходите в коворкинг. Кроме того, во время обеда выходите на улицу, меняйте место перерыва — выбирайте разные локации и совершайте прогулки.

Менять специалист порекомендовала и сам распорядок дня. К примеру, перенести время тренировок. А нерабочее время лучше всего проводить с близкими людьми и поменьше пользоваться мобильным телефоном.

Названы три правила, которые помогут избежать эмоционального выгорания

Названы три правила, которые помогут избежать эмоционального выгорания

Ранее психолог дала советы, как настроиться на работу даже при полной апатии. Особенно это актуально после выходных и отпуска.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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