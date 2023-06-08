Как не "сгореть" на работе, если до отпуска ещё далеко: советы психолога

Даже самая любимая работа порой утомляет, и дело не только в напряжённом графике или многозадачности — такое состояние может наступить из-за эмоциональной усталости. И если до отпуска ещё далеко, то поможет справиться с выгоранием локальная смена обстановки. Такой совет дала психолог Екатерина Горькова.

"Это практически всегда положительно влияет на настроение и продуктивность человека. При этом действовать можно не особо радикально. Достаточно будет поменять заставку на рабочем столе, повесить картину, поставить на стол фотографию или растение в горшке", — рассказала Горькова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Если внутренние установки компании позволяют, то и вовсе сделайте в кабинете перестановку — либо "пересядьте" в другое помещение. Тем, кто работает на дому, психолог посоветовал вносить многообразие в местонахождение "офиса": устройте его в кафе, библиотеке, сходите в коворкинг. Кроме того, во время обеда выходите на улицу, меняйте место перерыва — выбирайте разные локации и совершайте прогулки.

Менять специалист порекомендовала и сам распорядок дня. К примеру, перенести время тренировок. А нерабочее время лучше всего проводить с близкими людьми и поменьше пользоваться мобильным телефоном.