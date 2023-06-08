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8 июня, 04:32

Стало известно о состоянии раненного на Пхукете россиянина

Генконсул: Раненного на Пхукете россиянина прооперировали

Раненный на Пхукете 44-летний россиянин, на которого в одном из районов таиландского острова было совершено покушение, прооперирован. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

"После совершённого покушения мужчину доставили в больницу, где он был прооперирован. Накануне вечером была произведена операция по извлечению пули из лёгкого", — рассказал ТАСС дипломат.

Генконсул также добавил, что перед операцией россиянина посетили сотрудники российского консульства.

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Ранее Лайф писал, что байкер попытался застрелить россиянина на Пхукете (Таиланд). Мотоциклист, лицо которого было скрыто под шлемом, открыл огонь по автомобилю с россиянином. Бизнесмен получил ранения в грудь, туловище и плечо. В критическом состоянии его доставили в больницу, где позже он впал в кому.

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Арина Родионова
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