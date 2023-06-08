Стало известно о состоянии раненного на Пхукете россиянина

Раненный на Пхукете 44-летний россиянин, на которого в одном из районов таиландского острова было совершено покушение, прооперирован. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

"После совершённого покушения мужчину доставили в больницу, где он был прооперирован. Накануне вечером была произведена операция по извлечению пули из лёгкого", — рассказал ТАСС дипломат.

Генконсул также добавил, что перед операцией россиянина посетили сотрудники российского консульства.