Стало известно о состоянии раненного на Пхукете россиянина
Генконсул: Раненного на Пхукете россиянина прооперировали
Раненный на Пхукете 44-летний россиянин, на которого в одном из районов таиландского острова было совершено покушение, прооперирован. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.
"После совершённого покушения мужчину доставили в больницу, где он был прооперирован. Накануне вечером была произведена операция по извлечению пули из лёгкого", — рассказал ТАСС дипломат.
Генконсул также добавил, что перед операцией россиянина посетили сотрудники российского консульства.
Ранее Лайф писал, что байкер попытался застрелить россиянина на Пхукете (Таиланд). Мотоциклист, лицо которого было скрыто под шлемом, открыл огонь по автомобилю с россиянином. Бизнесмен получил ранения в грудь, туловище и плечо. В критическом состоянии его доставили в больницу, где позже он впал в кому.
Freepik