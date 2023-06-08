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8 июня, 04:52

Задержан подозреваемый в покушении на убийство россиянина на Пхукете

<p>Задержан подозреваемый в покушении на убийство россиянина на Пхукете. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/khaosodenglish/status/1666644164317159424" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Khaosod English</a></p>

Задержан подозреваемый в покушении на убийство россиянина на Пхукете. Обложка © twitter / Khaosod English

Задержан подозреваемый в покушении на убийство 44-летнего россиянина на Пхукете. По данным The Phuket Express, мужчина попытался бежать из провинции.

Предполагаемым преступником оказался 49-летний гражданин Казахстана Артур Л. Его задержали прямо у билетной кассы в международном аэропорту Пхукета. Мотивы мужчины пока не известны.

Стало известно о состоянии раненного на Пхукете россиянина

Стало известно о состоянии раненного на Пхукете россиянина

Ранее Лайф писал, что байкер попытался застрелить россиянина на Пхукете (Таиланд). Мотоциклист, лицо которого было скрыто под шлемом, открыл огонь по автомобилю с россиянином. Бизнесмен получил ранения в грудь, туловище и плечо. В критическом состоянии его доставили в больницу, где позже он впал в кому.

Оксана Попова
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