Задержан подозреваемый в покушении на убийство россиянина на Пхукете
Задержан подозреваемый в покушении на убийство россиянина на Пхукете. Обложка © twitter / Khaosod English
Задержан подозреваемый в покушении на убийство 44-летнего россиянина на Пхукете. По данным The Phuket Express, мужчина попытался бежать из провинции.
Предполагаемым преступником оказался 49-летний гражданин Казахстана Артур Л. Его задержали прямо у билетной кассы в международном аэропорту Пхукета. Мотивы мужчины пока не известны.
Ранее Лайф писал, что байкер попытался застрелить россиянина на Пхукете (Таиланд). Мотоциклист, лицо которого было скрыто под шлемом, открыл огонь по автомобилю с россиянином. Бизнесмен получил ранения в грудь, туловище и плечо. В критическом состоянии его доставили в больницу, где позже он впал в кому.