Задержан подозреваемый в покушении на убийство россиянина на Пхукете

Ранее Лайф писал, что байкер попытался застрелить россиянина на Пхукете (Таиланд). Мотоциклист, лицо которого было скрыто под шлемом, открыл огонь по автомобилю с россиянином. Бизнесмен получил ранения в грудь, туловище и плечо. В критическом состоянии его доставили в больницу, где позже он впал в кому.