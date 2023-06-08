Бдительная крымчанка сообщила в полицию о возможном наводчике ударов ВСУ по Черноморскому флоту

В Севастополе ищут предполагаемого корректировщика украинских атак на Черноморский флот. Об этом пишет Mash .

По данным телеграм-канала, на подозрительную квартиру пожаловалась бдительная женщина: через бинокль она увидела на балконе соседнего дома камеры, замаскированные москитной сеткой и направленные на Стрелецкую бухту. Крымчанка сообщила об этом правоохранителям, которые теперь обходят квартиры в поисках наводчика.