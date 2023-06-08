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8 июня, 06:01

Бдительная крымчанка сообщила в полицию о возможном наводчике ударов ВСУ по Черноморскому флоту

Mash: В Севастополе после жалобы женщины полиция ищет наводчика ударов ВСУ по ЧФ

В Севастополе ищут предполагаемого корректировщика украинских атак на Черноморский флот. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, на подозрительную квартиру пожаловалась бдительная женщина: через бинокль она увидела на балконе соседнего дома камеры, замаскированные москитной сеткой и направленные на Стрелецкую бухту. Крымчанка сообщила об этом правоохранителям, которые теперь обходят квартиры в поисках наводчика.

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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы Черноморского флота отбили атаку нескольких беспилотников на город. В результате нападения никакие городские объекты повреждений не получили, никто не пострадал.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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