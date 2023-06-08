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8 июня, 06:15

Девочка отпила из бутылки незнакомца и угодила в реанимацию в Ленобласти

В Ленинградской области восьмиклассница попала в реанимацию после того, как незнакомый подросток на улице дал ей попить. У девочки диагностировано острое отравление наркотиками, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в городе Отрадное накануне вечером. Около 22:00 14-летняя Кристина веселилась с друзьями в скейт-парке. В какой-то момент в компании появился неизвестный парень. Ребята перебросились с ним парой слов, а девочка сделала несколько глотков из его пластиковой бутылки. Какая на ней была этикетка, подростки, по их словам, не обратили внимания.

Сразу после этого незнакомец исчез, а восьмикласснице резко стало плохо, она потеряла сознание. Кристину быстро доставили в больницу и отправили в реанимацию — у неё диагностировали отравление неизвестными наркотиками. Со школьницей работают врачи, а полицейские ищут неизвестного подростка, угостившего девочку.

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Ранее Лайф писал, что первоклашка из Москвы попала в реанимацию с отравлением наркотиками. В крови семилетней девочки нашли следы марихуаны.

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Никита Никонов
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