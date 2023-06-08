Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на 500 км от границы с Россией
Пушилин: В будущем нужно освобождать всю территорию Украины
ВСУ нужно отодвинуть не менее чем на 500 километров от российских границ, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. При этом он отметил, что в дальнейшем необходимо освободить всю Украину.
"Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населённые пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде", — приводит слова Пушилина РИА "Новости".
Пушилин уверен, что после этого наступит пауза, которую киевские власти используют, чтобы перевооружиться, перегруппировать войска и заняться промывкой мозгов гражданам.
"Пока не будет освобождена Украина полностью, причём без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится", — считает врио главы ДНР.
Пушилин также напомнил: киевский режим — марионеточный и им полностью управляет Запад, явно не ставящий цель сделать из Незалежной свободную и процветающую страну.
Ранее Пушилин заявил, что Украина обязательно предпримет новые попытки наступления, несмотря на огромные потери. По его словам, западные страны подталкивают Киев продемонстрировать результат, чтобы отчитаться перед налогоплательщиками за вложенные миллиарды.
ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN