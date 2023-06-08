Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на 500 км от границы с Россией

ВСУ нужно отодвинуть не менее чем на 500 километров от российских границ, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. При этом он отметил, что в дальнейшем необходимо освободить всю Украину.

"Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населённые пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде", — приводит слова Пушилина РИА "Новости".

Пушилин уверен, что после этого наступит пауза, которую киевские власти используют, чтобы перевооружиться, перегруппировать войска и заняться промывкой мозгов гражданам.

"Пока не будет освобождена Украина полностью, причём без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится", — считает врио главы ДНР.

Пушилин также напомнил: киевский режим — марионеточный и им полностью управляет Запад, явно не ставящий цель сделать из Незалежной свободную и процветающую страну.