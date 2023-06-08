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Опубликовано 8 июня 2023, 07:26
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В ЛНР заявили об уничтожении офицеров ВСУ, командовавших наступлением

Марочко: Уничтожены офицеры ВСУ, командовавшие наступлением под Белогоровкой

Бойцы ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ и уничтожили офицерский состав, который руководил наступлением в районе посёлка Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На Краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооружённых формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населённого пункта Белогоровка", — приводит его слова ТАСС.

По словам Марочко, расположение украинского пункта управления раскрыто разведорганами ВС России. После передачи координат артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону был нанесён огневой удар по командно-наблюдательному пункту. По некоторым неподтверждённым пока данным, среди офицеров были иностранные военные из блока НАТО, добавил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что с начала проведения специальной военной операции на Украине страны НАТО обучили свыше 25 тысяч солдат ВСУ. При этом прогнозируется, что к августу 2023 года это число превысит 100 тысяч человек.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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