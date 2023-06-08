В ЛНР заявили об уничтожении офицеров ВСУ, командовавших наступлением

Бойцы ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ и уничтожили офицерский состав, который руководил наступлением в районе посёлка Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На Краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооружённых формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населённого пункта Белогоровка", — приводит его слова ТАСС.

По словам Марочко, расположение украинского пункта управления раскрыто разведорганами ВС России. После передачи координат артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону был нанесён огневой удар по командно-наблюдательному пункту. По некоторым неподтверждённым пока данным, среди офицеров были иностранные военные из блока НАТО, добавил собеседник агентства.