Появились кадры с домогавшимся к школьнице 35-летним студентом РУДН

Полиция ищет всех возможных жертв 35-летнего студента РУДН из Пакистана, пристававшего к 16-летней школьнице на Красной площади. На опубликованных SHOT кадрах — лицо задержанного мужчины.

Студент РУДН, домогавшийся до десятиклассницы в Москве. Видео © SHOT

Сейчас правоохранители выясняют, совершал ли уроженец Пакистана подобное в других очередях в столице.