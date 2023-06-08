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8 июня, 07:11

Появились кадры с домогавшимся к школьнице 35-летним студентом РУДН

Полиция ищет жертв студента РУДН, пристававшего к школьнице на Красной площади

Полиция ищет всех возможных жертв 35-летнего студента РУДН из Пакистана, пристававшего к 16-летней школьнице на Красной площади. На опубликованных SHOT кадрах — лицо задержанного мужчины.

Студент РУДН, домогавшийся до десятиклассницы в Москве. Видео © SHOT

Сейчас правоохранители выясняют, совершал ли уроженец Пакистана подобное в других очередях в столице.

Пассажир во время рейса домогался мальчика, а потом попытался увести его в туалет

Пассажир во время рейса домогался мальчика, а потом попытался увести его в туалет

Напомним, на мужчину пожаловалась ученица десятого класса. Девушка стояла в очереди за автографом литературного критика и блогера Энтони Ули на книжной ярмарке. Она почувствовала прикосновения мужчины, сделала замечание, однако тот продолжил приставать.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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