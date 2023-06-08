Владелец Vans и The North Face перейдёт на оптовые поставки в России

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation, которому принадлежат бренды Vans и The North Face, займётся в России оптовыми поставками, а розничные магазины закроет. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на отчётность российского филиала компании ООО "ВФ Си-Ай-Эс".

VF Corporation сама занялась развитием розницы в России в 2020 году, выкупив магазины у своего франчайзи. Однако с началом СВО работа торговых точек была приостановлена. Это привело к резкому снижению доходов, выручка упала на 50,8% в конце прошлого года.

Поэтому предприятие приняло решение продолжать работу на российском рынке, но в статусе партнёра-дистрибьютора, объясняет гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Так, компания сохранит узнаваемость своих марок, выставляясь в мультибрендовых торговых сетях, а также увеличит обороты бизнеса.