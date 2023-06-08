Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что скоро встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Анонс он сделал на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

"В ближайшее время мы с Путиным встретимся", — цитирует Лукашенко БелТА.