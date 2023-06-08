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8 июня, 07:34

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что скоро встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Анонс он сделал на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

"В ближайшее время мы с Путиным встретимся", — цитирует Лукашенко БелТА.

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В прошлый раз лидеры успели пообщаться с глазу на глаз после рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоялся в Москве в конце мая.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Александра Вишнякова
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