Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что скоро встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Анонс он сделал на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.
"В ближайшее время мы с Путиным встретимся", — цитирует Лукашенко БелТА.
В прошлый раз лидеры успели пообщаться с глазу на глаз после рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоялся в Москве в конце мая.
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ТАСС / POOL / Илья Питалев