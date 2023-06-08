Переплаты невысыпающимся россиянам составляют 3,5 трлн рублей в год

В России работодатели переплачивают 3,5 триллиона рублей в год сотрудникам, которые не высыпаются и поэтому работают менее эффективно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

В недосыпе признались 48% россиян, сонливость они ощущают четыре дня в неделю. Женщин среди них оказалось больше (58%), самый распространённый возраст невысыпающихся — от 35 до 44 лет (59%), отмечают аналитики.

"Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведёт к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает работнику", — подчеркнули авторы исследования.

В результате работодатели переплачивают таким неэффективным работникам примерно 291 миллиард рублей в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год. В НАФИ добавили, что в сравнении с 2019 годом ежемесячный показатель вырос на 100 миллиардов рублей.