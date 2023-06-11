День неукротимой страсти, Собор всех святых, Феодосья Колосятница: Какие праздники и приметы 11 июня Сегодня, 11 июня 2023 года, есть праздники на любой вкус. Профессиональный — у миллионов россиян, которые работают в двух обширных отраслях. Есть также религиозный праздник, посвящённый здоровью, изобретателю и исследователю. Нашлось место даже для страсти. 10 июня, 21:01 11 июня во всём мире — Международный день неукротимой страсти. Фото © Unsplash/ Bibhash (Polygon.Cafe) Banerjee

Общероссийский день рассеянного склероза

11 июня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Сегодня в нашей стране отмечается Общероссийский день рассеянного склероза. Вот что известно об этом событии: отмечается ежегодно 11 июня, дата не переносится;

День был учреждён в 2010 году;

цель Дня — привлечь внимание общества к проблеме этого хронического аутоимунного заболевания;

в этот день проходят семинары, раздаются информационные материалы, выходят посвящённые рассеянному склерозу статьи.

С так называемым "старческим склерозом", на который часто списывают проблемы с памятью у пожилых, это заболевание не имеет ничего общего. "Склероз" в данном случае означает "рубец", а "рассеянный" значит "множественный". Когда развивается эта болезнь, её очаги находят по всему телу. В этих местах нервная ткань заменяется на соединительную. Чаще всего рассеянному склерозу подвержены люди в возрасте от 20 до 50 лет, хотя болезнь может поражать и детей, и пожилых. Нет доказательств, что рассеянный склероз передаётся по генам, хотя наследственность увеличивает риск. Другие факторы — низкий уровень витамина D и курение.

День работников лёгкой и текстильной промышленности

Сегодня в России отмечается такой праздник, как День работников лёгкой и текстильной промышленности. Кратко об этом событии: отмечается ежегодно во второе воскресенье июня;

в этом году выпадает на 11 июня;

учреждён в 2000 году по указу Президента РФ;

широко отмечается на предприятиях отрасли;

для работников проводятся концерты, другие праздники, их награждают.

Лёгкая и текстильная промышленность — одна из самых близких к потребителю и покупателю. Несколько миллионов россиян трудятся над тем, чтобы в нашей огромной стране были обувь, одежда, предметы быта, без которых уже не представляется жизнь современного человека. В этот день поздравляют с праздником студентов, рабочих и специалистов, ветеранов предприятий лёгкой промышленности, всех, кто причастен к данной отрасли.

Собор всех святых

Икона "Собор всех святых, в земле Русской просиявших". Фото © Flickr / Иконописная мастерская "Елеон"

Сегодня, 11 июня 2023 года, отмечается Собор всех святых — один из важных православных праздников. Рассказываем, что это за день: отмечается в первое воскресенье после Дня Святой Троицы (Пятидесятницы);

в этом году выпадает на 11 июня;

посвящён описанному в "Откровении Иоанна Богослова" поклонению всех святых Агнцу Божьему;

традиция праздника уходит в IV–V века;

основная идея праздника — прославление всех святых, включая даже неизвестных;

во время богослужений в этот день читаются особые молитвы.

В годовом богослужебном круге православной церкви День всех святых стал пограничным. Так, заканчивается период использования за богослужением песнопений Цветной Триоди и начинается период пения Октоиха. На следующий день, в понедельник, начинается Апостольский пост, сменяющий сплошную (то есть без постных среды и пятницы) седмицу по Пятидесятнице.

День памяти Жака-Ива Кусто

Жак-Ив Кусто. Фото © Flickr / berghausway

Сегодня, 11 июня 2023 года, отмечается День памяти Жака-Ива Кусто (Cousteau Day), французского океанографа и путешественника. Вот что известно: День памяти отмечается каждый год 11 июня, не переносится;

в эту дату в 1910 году Жак-Ив Кусто родился;

день международный, так как открытия этого исследователя пополнили копилку всего человечества;

посвящён борьбе за чистоту окружающей среды, сохранение морской флоры и фауны.

Жак-Ив Кусто — изобретатель акваланга, первооткрыватель "голубого континента", разработчик ряда научных концепций, автор идеи "подводных домов" — исследовательских станций, которые должны заниматься защитой Мирового океана от пагубного воздействия человека.

Благодаря его "Подводной одиссее команды Кусто" и другим фильмам об океанах и морях миллионы людей по всей планете узнали о том, что под кромкой воды есть целая настоящая вселенная с богатой и насыщенной жизнью красивых существ.

Международный день неукротимой страсти

11 июня отмечается Международный день неукротимой страсти. Фото © Freepik / yanalya

Если есть День всех влюблённых, Международный день нежности, то почему бы не быть Всемирному дню неукротимой страсти? Очевидно, подумав так, кто-то и назначил этот праздник пылких чувств на 11 июня. Собственно, ежегодная дата празднования — это всё, что известно об этом дне.

Как его отмечать? Вероятно, следует по возможности предаться тем самым неукротимым чувствам. Главное, не перепутать и не поддаться не той страсти. В христианской аскетике их, например, целых восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Но надо отметить, что в русском языке под этим словом чаще подразумевают именно любовную страсть. А если она ещё и взаимная, то лучше некуда.

Именинники 11 июня

11 июня именины отмечает актриса Марина Александрова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 11 июня 2023 года, именины у обладателей следующих замечательных имён. Православные: Александра;

Андрей;

Иван;

Лука;

Мария;

Федот. Католические: Варнава;

Феликс. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им успехов и здоровья.

Приметы 11 июня

Феодосья Колосятница

Сегодня, 11 июня, день памяти Феодосии Константинопольской. Это христианская преподобномученица и святая, которая жила в VIII веке, первая мученица эпохи иконоборчества.

В народном календаре этот день получил название "Феодосья Колосятница". Дело в том, что в это время на полях начинала колоситься посеянная рожь. На Феодосью Колосятницу было принято выходить в поле и осматривать всходы. А ещё уделять внимание животным, даже кормить скотину свежеиспечённым хлебом. Считалось, что это защитит её от болезней.

На Феодосью нельзя было отправляться в поездку — боялись, что в пути случится неприятность. Также этот день считался не лучшим для начала какого-то дела.

Приметы на 11 июня

Туман утром по земле стелется — к хорошей погоде. Пошёл дождь, а за ним сильный ветер — осадки затянутся. Колосится рожь — урожай грибов будет хорошим.

Авторы Вадим Андреев